Großbottwar/Handball Als Jüngster für die Deutsche U16 nominiert

Sein Wechsel nach Bittenfeld ist übrigens eine Geschichte für sich. Bereits vergangene Saison trainierte der Bottwartäler einmal in der Woche beim TVB mit – und machte dabei anscheinend eine gute Figur. Denn was folgte, war eine Anfrage des Vereins. „Zu dem Zeitpunkt waren wir uns im Team sicher, dass wir den Sprung in die A-Jugend-Bundesliga nicht schaffen. Dass es wenn überhaupt, dann sehr, sehr schwer wird“, erzählt Fynn Nicolaus, der daraufhin das Angebot der Bittenfelder annahm. Nun ist jedoch genau der Fall eingetreten, an den er damals nicht geglaubt hätte. Mit seinem HABO-Team gelang der Sprung in die A-Jugend-Bundesliga. „Jetzt muss ich nächste Saison gegen meine Kumpels antreten. Ich höre jetzt schon die ein oder andere Kampfansage und Stichelei“, sagt der Großbottwarer schmunzelnd, der den Schritt, zu gehen, trotzdem nicht bereut. „Ich glaube, dass ich in Bittenfeld mehr Möglichkeiten habe und es der richtige Weg für mich ist. Dort treffe ich auf Spieler, die besser sind als ich, und durch die Duelle mit ihnen bringt es mich nach vorne“, sagt er. Alleine schon schulisch wird es für den 15-Jährigen künftig zudem einfacher. Bislang ging Fynn Nicolaus aufs Beilsteiner Herzog-Christoph-Gymnasium, wurde dort zwar für die Nationalmannschaft freigestellt, musste das Versäumte dann aber stets auf eigene Faust nachholen. Im kommenden Schuljahr wird er aufs Stuttgarter Schickardgymnasium gehen, einer „Eliteschule des Sports“, die eine Kooperation mit dem TV Bittenfeld hat. „Wir haben da zum Beispiel zweimal die Woche morgens Training, mittags sind dann Lehrer da“, erzählt Fynn Nicolaus, für den sich das Leben komplett um den Handball dreht. „Ich will da einfach Gas geben und versuchen, das Beste rauszuholen. Ob jetzt bei der Nationalmannschaft oder dann kommende Saison in Bittenfeld.“

Sein Wunsch: „Die letztjährige A-Jugend in Bittenfeld ist Zweiter in der Bundesliga geworden. Es wäre genial, wenn wir ebenfalls wieder vorne und dann um die Deutsche Meisterschaft mitspielen könnten“, sagt er. Und dann? Mit Blick auf andere Handballer aus dem Bottwartal wie Patrick Zieker, Christian Schäfer oder Adrian Pfahl, die es allesamt bis in die Bundesliga geschafft haben, sagt Fynn: „Man weiß durch sie, wie weit es für jemand von hier gehen kann. Das spornt an.“ Ebenso wie die Tatsache, dass auf der Nominierungsliste der U16-Nationalmannschaft zahlreiche Spieler stehen, die von großen Vereinen wie den Füchsen Berlin oder dem SC Magdeburg stammen. Da passen der TV Großbottwar beziehungsweise die HABO JSG so gar nicht ins Bild. Das zeigt aber: Mit Talent, Fleiß und Wille kann alles klappen.