Großbottwar/Handball Abwehr soll wieder stehen

Zu verdauen gilt es für Großbottwar die 21:24-Niederlage am Mittwoch in Weinstadt. „In ihrer Halle in Beutelsbach gilt seit 1. November kein Harzverbot mehr. Das Spiel wurde dann aber in Endersbach ausgetragen, wo Harz verboten ist“, zeigt sich Mühlpointner noch unglücklich über die Umstände. „Das Spiel ist aber abgehakt, wir erinnern uns lieber an den Sieg am Sonntag“, sagt er schmunzelnd. Da gewann der TVG schließlich das Derby in Mundelsheim. „In den letzten Spielen ist unsere Abwehr gut gestanden, wir sind da auch variabler geworden“, freut sich Mühlpointner. Natürlich möchte sein Team auch wieder die Schnelligkeit im Spiel nach vorne aufs Parkett bringen. Fehlen wird am Sonntag nur der erkrankte Patrik Kavaklioglu.