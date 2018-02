Großbottwar/Handball Abwehr hat zu viele Lücken

In einer temporeichen Partie war der TVG in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, lag beim 12:10 nach einer Viertelstunde sogar mit zwei Toren vorn. „Wenn wir da etwas glücklicher im Abschluss agieren, ist vielleicht sogar eine Überraschung drin“, glaubt Peter. Doch stattdessen ging seine Mannschaft mit einem 16:18-Rückstand in die Pause. „Nach dem Wechsel hatten wir dann einige Situationen, in denen wir vorne verballern, dann nicht wirklich mit zurücklaufen und somit einfache Gegentore kassieren“, moniert der TVG-Coach. Letztlich entscheidend war dann die Phase zwischen der 43. und 48. Minute. Quasi im Minutentakt wuchs der Rückstand von 22:25 auf 22:30. Die Partie war damit entschieden, obwohl die Störche „bis zum Schluss weiter gekämpft haben“, wie Timo Peter lobend erwähnt. Mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft kann der Großbottwarer Trainer durchaus leben, vor allem die neunfache Torschützin Lisa Döttiger „war überragend. Ich glaube, sie hatte nicht einen einzigen Fehlwurf.“