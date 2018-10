Großbottwar Hand in Hand mit den Stars in die Arena

Großbottwar - Am 13. Oktober traten 16 aufgeregte HABO Kids mit zwei Betreuern die Reise mit dem Bus nach Mannheim zum Spitzenspiel der Rhein Neckar Löwen gegen den THW Kiel an. Das Spiel wurde sogar live in der ARD übertragen. Zwei Stunden vor Spielbeginn wurden wir in Empfang genommen und durch die langen Gänge der SAP-Arena geleitet. Nachdem die Kinder ihre Rhein-Neckar-Löwen-Shirts angezogen hatten, ging es dann in die Arena zu unseren Plätzen. Die Kinder waren sehr beeindruckt von der riesigen und rund 14 000 Zuschauer fassenden Halle sowie von unseren Sitzplätzen, die sich direkt hinter dem Tor befanden.