Großbottwar Gutes Essen, interessante Orte, nette Leute

Zu Mittag konnten wir im Schweigener Hof in Schweigen-Rechtenbach einkehren und wurden hier mit Pfälzer Spezialitäten versorgt. Nach einem guten Essen, einer ausgiebigen Pause und einem Spaziergang vom Süden kommend durch das deutsche Weintor konnte unsere Reise mit dem Bus fortgesetzt werden. Über Bad Bergzabern und Klingenmünster vorbei an der Reichsburg Trifels ging es immer entlang der südlichen Weinstraße bis nach Sankt Martin. Ein Lob auf unseren Busfahrer, der es vortrefflich verstand, uns durch all die engen Gassen zu fahren. Für alle Teilnehmer war dies ein einzigartiges und schönes Erlebnis, da die erhöhte Sitzposition uns einen anderen Blick auf die tollen, alten Städtchen gewährte. Mit etwas Verspätung erreichten wir unser letztes Ziel vor der Heimreise. Sankt Martin mit seinem mittelalterlichen Ortskern lud uns zum Verweilen ein und ein jeder nutzte die Gelegenheit, sich hier ein Plätzchen zum Ruhen zu suchen. Um 17 Uhr ging es dann über die Autobahn zurück nach Großbottwar. Glücklich, einen so schönen Tag erlebt zu haben, verabschiedeten sich alle und bedankten sich bei Gudrun Flaisch und Frank Bös für die perfekte Organisation der Ausfahrt. Die Teilnehmer ließen keinen Zweifel daran, dass sie bei der nächsten Ausfahrt wieder dabei sind.