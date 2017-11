Großbottwar Gute Tropfen, wo man nur hinschaut

Auch Markus Bruker, der von Anfang an bei den Weinopen vertreten ist, war mit einer großen Bandbreite an Weinen anzutreffen. Vom Einsteigerwein für jeden Tag bis zum Wein, der eher zum Essen geeignet ist war alles dabei. „Es ist wichtig nicht blind in den Tag zu trinken, sondern dieses mit Verstand zu tun“, so Markus Bruker.

Beim Alde Gott, dem einzigen badischen Vertreter des Weines, lernte man noch einiges über Wein dazu. Da wurde gefragt „Warum heißt der Rosé Rosé und der Weißherbst Weißherbst“, worauf der fachkundige Vertreter souverän antwortete. „Weißherbst muss zu 100 Prozent aus der Spätburgunder Traube sein und beim Rosé kann noch eine weitere Rotweinsorte im Wein mit drin sein.“

Eine Besonderheit stellte der Stand der Manufaktur Jörg Geiger dar. Er war der einzige, der bei der Hausmesse mit seinem PriSecco ein alkoholfreies Pendant zu den üblichen Getränken anbot. Der PriSecco ist ohne Zusatzstoffe, er wird nur mit Früchten, Kräutern und Gewürzen verfeinert, wobei die Kohlensäure eingerührt wird und somit besser im Produkt gebunden wird. „Es ist eine angenehme alkoholfreie Alternative“, sagte Peter Waiblinger, der die Manufaktur Geiger repräsentierte. Die Neuheit der Manufaktur sei das alkoholfreie Mirabellengold als Alternative zum sonstigen Winterbirnengold.