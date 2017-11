Wir sorgten für die Kostüme und Requisiten, verteilten Flyer und Plakate, teilten die Rollen ein und probten das Stück. Das alles dauerte ungefähr einen Monat. Dann war es endlich so weit: Am Freitag, 10. November, spielten wir das Martinsspiel in den Altersheimen Kleeblatt und ASB-Pflegeheim in Großbottwar vor. Wir sangen viele Lieder. Den Bewohnern und Betreuern gefiel es sehr. Am Ende teilten wir dann auch noch unsere selbst gebackenen Martinsgänse aus.

Einen Tag später, am Samstag, 11. November, führten wir das Martinsspiel in der katholischen Kirche in Großbottwar auf. Manche waren schon aufgeregt. Die Kinder aus der Unterstufe spielten die Geschichte von Sankt Martin vor, einem Soldaten, der vor über 1000 Jahren in einer kalten Winternacht in Amiens etwas Wundervolles vollbracht hatte: