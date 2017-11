Großbottwar Geschenke für Kinder

Großbottwar - Seit gestern baumeln 82 Karten mit Wünschen bedürftiger Kinder und Jugendlicher am Wunschbaum im ersten Stock des Großbottwarer Rathauses. Die Aktion findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt und erfreut sich nicht nur bei den Bewohnern der Storchenstadt großer Beliebtheit. Inzwischen gibt es solche Weihnachts-Wunschbäume auch in anderen Städten und Gemeinden der Region, worüber sich Andrea Philippi, eine der Initiatorinnen, freut: „Wir sind wirklich froh über jeden, der uns nachahmt!“, betonte sie am gestrigen Freitagvormittag beim Aufstellen des schön gewachsenen und geschmückten Baums. Der wurde, wie in jedem Jahr, von den städtischen Mitarbeitern im Stadtwald geschlagen, sagte Bürgermeister Ralf Zimmermann, der auch Schirmherr der Aktion ist. Der Rathauschef hatte zudem einen Scheck über 500 Euro mitgebracht. Allerdings nicht in seiner Funktion als Stadtoberhaupt, sondern als Vizepräsident des Bottwartaler Lions Club, der die Aktion unterstützt.