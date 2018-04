Großbottwar Geniales Wochenende in Weltkulturerbe-Stadt

Nachdem alle im Hotel eingecheckt hatten, trafen wir uns am Freitagabend zum typisch fränkischen Abendessen im Klosterbräu, der ältesten noch in Betrieb befindlichen Brauerei der Stadt. Auf dem nächtlichen Nachhauseweg machten die Nachtschwärmer unter den MAGlern noch einen Umweg in die sehr schöne Bar des Hofbräu. Am Samstag nach einem Frühstück, das wirklich keine Wünsche offenließ, starteten wir zu einem ausgedehnten Spaziergang entlang der Regnitz. Um die Mittagszeit trafen wir am Kranen, dem Bamberger Hafen, ein. Am strahlend blauen Himmel bildeten sich ein paar weiße Wölkchen, die beste Kulisse für eine Rundfahrt auf der Regnitz vorbei an „Klein Venedig“ bis zum Main-Donau-Kanal – herrlich!