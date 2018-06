Großbottwar Ganz im Zeichen der Sonne

Am Samstagabend ist dort ein Zelt aufgebaut worden, davor Bierbankgarnituren und Stehtische für mehrere hundert Gäste. Alle Plätze sind bald mit Festlustigen jeden Alters besetzt. Sie haben den Weg zwischen den Rebenreihen herauf gefunden, auch Bürgermeister Ralf Zimmermann mit Familie. Am Rand des Baumdickichts wurde ein mächtiger Holzstapel für den Höhepunkt des Abends haushoch aufgetürmt. Während die Gäste sich an dem deftiger Angebot des Schwäbischen Albvereins laben, es gibt beispielsweise Fleischbrot und Rote und natürlich Wein aus dem Bottwartal, formiert sich die Stadtkapelle des Musikvereins am Waldrand. „Die Sonne geht auf“ ist das Motto des Serenadenkonzerts, das mit dem gleichnamigen Marsch von Anfang an gute Laune verbreitet.