Großbottwar/Fußball Urmel freut sich über jedes geschossene Tor

Wobei die sportliche Qualität doch um einiges höher war als vor Wochenfrist beim Glashaus-Turnier in Oberstenfeld. Denn der Sieger von dort, das Team von Eintracht Bottwartal, schied hier bereits in der Vorrunde aus, wenn auch nur knapp. Eine große Überraschung war das aber nicht unbedingt, boten doch einige Mannschaften zum Teil richtig gute Fußballer auf. So standen im Team vom SC-ISO Angelo de Capua, Nicola de Pilla und Giuliano Fortino, die zusammen schon beim FC Marbach in der Bezirksliga am Ball waren. Und das spätere Siegerteam von Fuchs 2 bestand überwiegend aus ehemaligen Verbands- und Landesligaspielern. „Die waren jetzt zum sechsten Mal dabei und haben es erstmals geschafft, den Pokal zu gewinnen“, erklärte Franco Basile nach dem Finale, das die „Füchse“ gegen das Team „Stuttgarter Kickers 0711“ mit einem Treffer drei Sekunden vor Schluss 2:1 gewannen.