Großbottwar/Fußball Rückkehr nach zehn Jahren: Thomas Rapp trainiert wieder den VfR

Doch nicht nur die Verbindung zwischen Rapp und VfR soll nun wieder zum Leben erweckt werden, vor allem soll nach dem Abstieg aus der Kreisliga A auch der Erfolg nach Großbottwar zurückkehren. „Wir möchten vorne mitspielen – und mehr. Das Ziel ist immer sportlicher Erfolg“, macht Rapp keinen Hehl daraus, möglichst auf direktem Wege wieder in die A-Liga zurückkehren zu wollen. Und der Verein schließt sich diesem Wunsch in einer Mitteilung an: „Die Vorstandschaft erwartet nun von der Mannschaft, dass sie wie zugesagt, alles daran setzt, den schmerzlichen Abstieg in einen sofortigen Wiederaufstieg umzuwandeln“, heißt es darin. Dass dies kein Selbstläufer wird, sei allen im Verein klar.

Angehen wird der VfR dieses Vorhaben in der auf dem Papier stärkeren Kreisliga B2-Staffel. Zu diesem Entschluss kamen die Vereinsführung und Trainer Rapp gleichermaßen. Die Großbottwarer gehen damit einen anderen Weg als zuletzt der TSG Steinheim und zuvor der SGV Murr, die jeweils die erste und zweite Mannschaft getauscht hatten und so über die vermeintlich schwächer besetzte B3-Staffel aufgestiegen sind. „Wenn wir es in der B2 nicht schaffen, sind wir letztendlich auch nicht reif für die Kreisliga A“, macht der Vereinsvorsitzende Peter Titze deutlich.

Vier Abgänge gilt es für den VfR Großbottwar nach dem Abstieg aufzufangen. André Kämpf und Kevin Möhrle kehren zum Ligakonkurrenten GSV Höpfigheim zurück, auch Yannic Poet und Sven Schreyer werden den Verein mit noch unbekanntem Ziel verlassen.

Co-Trainer von Thomas Rapp wird derweil der einstige VfR-Torjäger Davide Pintus sein, der zuletzt die zweite Mannschaft betreut hatte. Beide Aktiventeams werden künftig gemeinsam trainieren, die Betreuung der Zweiten an den Sonntagen übernimmt dann Christian Kull als Spielertrainer. Zudem bekleidet Vereins-Urgestein Thomas Giouroukalis von nun an den Posten des Sportlichen Leiters.