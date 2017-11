Großbottwar/Fußball Marc Reinhardt beerbt Perry Zuidema

Geplant ist, dass Marc Reinhardt dann ab Dienstag das Training übernimmt. „Ich werde mir auch das Spiel am Sonntag in Oberstenfeld anschauen“, so der künftige Coach, der „etwa eine Woche“ überlegen musste, bevor er beim VfR zusagte. „Das erste Spiel nach der Anfrage war das 0:8 in Erdmannhausen. Da habe ich schon etwas geschluckt. Dann habe ich aber das Spiel gegen Aldingen gesehen und muss sagen, dass die Mannschaft deutlich besser ist als ihr Tabellenplatz.“ Die Rahmenbedingungen in Großbottwar seien gut, er arbeite gerne mit jungen Spielern. „Zudem haben wir dort einen Kunstrasen, der kommt in Benningen erst noch. Ich glaube, dass ich in Großbottwar etwas entwickeln kann“, sagt Reinhardt und ergänzt lächelnd: „Es hat ja schonmal ganz gut geklappt, als ich eine Mannschaft von Perry übernommen habe.“ Damals schaffte er mit dem TSV 1899 Benningen gleich im ersten Jahr als verantwortlicher Trainer den Wiederaufstieg in die Bezirksliga.