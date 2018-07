Großbottwar/Fußball „Ein paar Mannschaften sind richtig ehrgeizig“

Großbottwar - Seit Jahren ist der Stockbrunnen Cup des Club L’Italiano in Großbottwar neben dem Glashausturnier in Oberstenfeld eine feste Adresse für Freizeit-Fußballer im Bottwartal und auch darüber hinaus. An diesem Samstag geht es auf dem Kunstrasen in der Storchenstadt wieder rund, ab 10.30 Uhr werden sich insgesamt 15 Mannschaften auf zwei Kleinfeldern duellieren.