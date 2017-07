Großbottwar Frischer Wind bei der stets regenfreien Party

Die Mitglieder der neuen Band The Beat-Union stammen aus dem Kreis Ludwigsburg, Heilbronn und dem Schwarzwald. Von Mitte vierzig bis siebzig Jahre sind sie alt und haben schon in verschiedenen Bands mitgewirkt. Was sie dabei noch immer antreibt? „Wir machen Musik nur aus Spaß an der Freude“, so die Bandmitglieder. Im kommenden Jahr kann The Beat-Union ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Ihr Programm beschreibt Manfred „Manne“ Bode als „Mischmasch aus den 50ern, 60ern und teilweise den 70ern“. Es finden sich darin Songs von den Beatles, den Rolling Stones und Deep Purple. Mit Bill Haley, Roy Orbison oder Eric Clapton können sie ebenfalls dienen.

Seit 1995 wird die Oldie Night von der Abteilung Tischtennis des Turnvereins Großbottwar (TVG) veranstaltet. „Wir hatten dabei immer Glück mit dem Wetter“, sagt Abteilungsleiter Thomas Friedl. In all den Jahren hat es bei dem Konzert noch nie geregnet. Der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann, der mit seiner Familie zur Oldie Night gekommen war, lobte die gute Organisation trotz des Umbruchs: „Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Sie sehen: Es hat noch nicht begonnen und trotzdem ist schon alles voll. Die Oldie Night kommt seht gut an.“