Großbottwar Fluchtauto wird schnell aufgespürt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war aus noch ungeklärter Ursache auf den am Straßenrand abgestellten Chevrolet aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW etwa 50 Meter weit nach vorne katapultiert und schließlich von einer Steinstehle in einem Vorgarten aufgehalten.

An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Doch auch das Fahrzeug des Verursachers, der sich aus dem Staub gemacht hatte, blieb nicht unbeschädigt. Zum einen hatte sich das vordere Kennzeichen gelöst. Zum anderen zog es eine Spur von Betriebsflüssigkeiten hinter sich her, so dass die Beamten wenig Mühe hatten, den VW Transporter im Nachbarort aufzufinden. Der PKW, an dem ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro entstand, parkte am östlichen Ortsrand von Großbottwar. Mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten bzw. die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/9000, in Verbindung zu setzen.