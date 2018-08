Großbottwar Feuerwehrnachwuchs ist gesichert

Mit Oliver Semmler kam ein weiterer Gratulant zu Wort, der – wie andere auch – mit einer Finanzspritze für ein gewisses Startkapital der Wehr sorgte. Semmler vertrat den Verbandsvorsitzenden Klaus Haug und betonte, „wie wichtig die Nachwuchssicherung in der ehrenamtlichen Tätigkeit ist“. Zwar habe in Großbottwar lange Zeit alles auch ohne Jugendfeuerwehr funktioniert, doch der Kreisjugendfeuerwehrwart zeigte sich zuversichtlich, dass die Mannschaft schon bald die Früchte dieser Arbeit einfahren werde“. Er dankte allen, „die hierbei Verantwortung übernehmen“. Für ihn war es das Beiwohnen der ersten und gleichzeitig letzten Gründung, „denn unsere Landkarte ist nun perfekt“. Großbottwar war die letzte Wehr im Kreis, die jetzt mit der Ausbildung des Nachwuchses beginnt.

Was die betrifft, stehen der neue Jugendwart René Steiner und dessen Stellvertreterin Maike Wüstner ganz oben an. Steiner ist „seit 23 Jahren mit Leib und Seele bei der Feuerwehr“ und voller Vorfreude auf seine Aufgabe. Außerdem hat er Maike Wüstner, die als Sozialpädagogin im Großbottwarer Jugendhaus arbeitet, und zuvor nichts mit den Floriansjüngern zu tun hatte, mit dem Feuerwehrvirus infiziert. „Ich hätte es nie gedacht, aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß“, meinte die 28-Jährige am Sonntag, die mit Steiner Jugendliche im Alter zwischen 10 bis 17 Jahren an die Einsatzaufgaben heranführen will. Doch am Anfang sollen bei den zweiwöchentlich anstehenden Treffen dienstags ab 18 Uhr, Kennenlernspiele stehen. „Und die Erlebnispädagogik“, um Vertrauen und ein tragfähiges Wir-Gefühl heranzubilden.

Und welche Aufgaben später konkret auf den Nachwuchs zukommen, das war am Sonntag live mit einer Übung der Jugendfeuerwehr Oberstenfeld zu erleben. Der Standardeinsatz, bei dem eine Mulde mit Holz entzündet wurde, sollte demonstrieren, wie ein einfacher Löschangriff mit Hilfe einer Löschgruppe vonstattengeht.