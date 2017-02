Großbottwar Es grüßt der Mann vom Mond

Würde man eine Liste erstellen, woher die meisten Einträge im Goldenen Buch der Stadt kommen, Sportler führten diese an. Genauer gesagt, Handballer. Legende Bernhard Kempa hat sich am 8. Mai 2004 in dem Goldenen Buch verewigt, Michael Kraus im Jahr 2007. Die deutscheU17-Frauennationalmannschaft war zu Gast und das Frauen-Länderspiel Schweiz gegen die Elfenbeinküste ist am 29. November 2009 in Großbottwar ausgetragen worden. „Das werde ich nie vergessen“, sagt Ralf Zimmermann. Schließlich sei es der Tag seiner Wahl als Bürgermeister in der Storchenstadt gewesen. Dem Handball ist es aber auch zu verdanken, dass bereits Mädchen um die 15 Jahre gleich mehrere Seiten im goldenen Buch füllen durften. Die B-Jugendlichen haben sich nach ihrem Sieg gegen Magdeburg am 22. Juni 2008 im hessischen Bad Wildungen als Deutsche Meister in das Ehrenbuch eintragen können.

Pflicht und Kür erfüllt, lässt sich über Jürgen Koch urteilen. Der Winzerhäuser ist zweimal Weltmeister mit der Formation des 1. TC Ludwigsburg geworden – und durfte darum auch zwei Mal ins Goldene Buch.

Als Weinbaustadt ist nicht von der Hand zu weisen, dass Weinköniginnen nach den Sportlern den zweiten Platz auf dem Treppchen der Meisterwähnten im Goldenen Buch einnehmen.

Das Buch selbst kann übrigens auf eine lange Tradition zurückblicken. „Aus Anlaß der Einweihung des umgebauten Rathauses und des Einzugs der Kreissparkasse Marbach a.N. – Zweigstelle Grossbottwar – in die neu erstellten Räume im Erdgeschoß wurde dieses Buch durch den Landrat des Kreises Marbach, Herrn Dr. Ebner, der Stadt Großbottwar überreicht“, lautet der erste Eintrag vom 10. Februar 1938. Es folgen lediglich zwei Weitere. Einer von Hermann Schaible, offensichtlich ein ehemaliger Bürger der Stadt, der diese aus New York besuchen kam, sowie einer vom Ministerialrat Erhard Schenkenburger zur Schuleinweihung. „Dann gibt es einige leere Seiten bis zur Wiedereröffnung des Buches im Jahr 1986“, erklärt Bürgermeister Ralf Zimmermann. Wieder war es der Umbau und die Restaurierungsarbeiten des historischen Rathauses. Unterzeichnet ist der Eintrag von Bürgermeister RainerGerhäusser am 12. Dezember 1986.

„Es sind diese besonderen Ereignisse für die Stadtgeschichte, zu denen das Goldene Buch ausgelegt wird“, erklärt Amtsinhaber Ralf Zimmermann, in dessen Büro das Buch sicher aufbewahrt wird, bevor es irgendwann randvoll ins Archiv wandert. Nicht alle Ereignisse, die große Aufmerksamkeit mit sich brachten, haben dabei einen erfreulichen Anlass. Als am 8. August 1991 die Trauerfeier für Altbürgermeister Walter Schlitter stattfindet, ist das Bedürfnis der Großbottwarer groß, im ausgelegten Ehrenbuch einen letzten Gruß zu hinterlassen. Der eingeklebten Traueranzeige folgen zehn Seiten voller Unterschriften. Normalerweise nicht ins Goldene Buch gehören laut Bürgermeister Ralf Zimmermann Hochzeiten. Dass die Stadt am 7. Dezember 2001 eine Ausnahme machte, hat aber einen guten Grund. Damals gaben sich Katrin Majer aus Großbottwar und Peter Morf aus Effretikon das Ja-Wort – die erste Ehe, die aus der Städtepartnerschaft mit der Schweiz hervorgegangen ist. Selbstverständlich sind die Besuche Schweizer Delegationen allesamt im Goldenen Buch verewigt, zum Beispiel der Besuch der Stadtmusik Illnau-Effretikon im Jahr 1993.

„In den letzten Jahren ist durch den Vorstandswechsel der Stadtmusik unser Kontakt nicht mehr so rege. Dies wollen wir ändern und hoffen, daß wir spätestens bis zu unserem 75-jährigen Jubiläum die gegenseitigen Beziehungen voll aktivieren können“, ließen die Kollegen aus der Schweiz am 18. Mai 1995 den Großbottwarer Rathauschef Rainer Gerhäusser wissen. „Im Grunde war das auch die Geburtsstunde der Städtepartnerschaft“, so Nachfolger Ralf Zimmermann. Der übrigens keinen konkreten Wunsch äußert, wen er gerne im Goldenen Buch stehen haben würde. Nur, dass er sich über den Besuch von Regierungspräsident Johannes Schmalzl sehr gefreut habe. „Sein Nachfolger könnte auch gerne zu uns kommen“, sagt das Stadtoberhaupt verschmitzt lächelnd. Ansonsten kann er sich wohl getrost den Worten des Stuttgarter Altschultes Manfred Rommel anschließen, der am 4. März 2001 kurz und bündig hinterließ: „Alles, was an Lobendem in diesem Buch steht, soll auch von mir hineingeschrieben gelten.“