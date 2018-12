Großbottwar Erst kommen Bagger, dann Wasserbüffel

Das Monitoring erfolgt in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart sowie den Professoren Claus König aus Ludwigsburg und Theo Müller aus Steinheim. Um Vergleiche anstellen zu können, ist das Gebiet in den vergangenen drei Jahren mithilfe von Drohnen untersucht worden. Um die Tiere selbst wird sich Familie Weigle aus Großbottwar kümmern. Heißt: tägliches füttern und bereitstellen von Frischwasser. „Wir freuen uns, dass es bald losgeht. In den ersten sechs bis acht Wochen wird es dann sicher darum gehen, dass sich die Tiere an uns gewöhnen. Wasserbüffel sind gutmütig, aber auch eigenwillig“, sagt Landwirt Andreas Weigle. Sie zu locken sei daher besser als zu treiben. Fester Bestandteil wird an jedem Tag auch eine Zaunkontrolle sein. 18 Kilometer an Elektrozaun-Strängen werden gespannt, jeweils drei übereinander. „Sicherheit ist neben dem Wohl der Tiere das oberste Gebot für uns“, versichert Weigle. Gerade wegen der Nähe zur Steinheimer Straße und dem Radweg. Stimmt mit den 1,20 Meter hohen Zäunen etwas nicht, erhalte er automatisch eine Benachrichtigung aufs Handy.

Über das Wasserbüffel-Projekt hatte es während der Planung viele Diskussionen gegeben. Gegner befürchten ein „Medienprojekt“, das es Wild nicht mehr ermöglicht, an die ruhigen Schilfzonen an der Bottwar zu gelangen. Während der Großbottwarer Gemeinderat das Vorhaben begrüßte, sprach sich die Mehrheit des Gremiums in Steinheim dagegen aus.