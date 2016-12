Großbottwar Elegant harmonisch agierende Musiker

Ein schöner Erfolg, der für die Veranstaltungsreihe spricht, aber in diesem Fall auch für das angekündigte Ereignis: „Barocke Glanzlichter“ standen auf dem Programm, und mit dem Trompeter Thomas Reiner und einem Streichquintett des Württembergischen Kammerorchesters aus Heilbronn waren auch hochkarätige Musiker angesagt, die den Erwartungen der Besucher – wie der starke Beifall bestätigte – in vollem Umfang gerecht wurden, und dies trotz eines kleinen akustischen Mankos der räumlichen Gegebenheit im tiefen Untergeschoss des Rathauses.

Aber auch darauf hatte sich das Ensemble eingestellt, das großartig und mit äußerster Zurückhaltung musizierte. Für den Rest sorgten die durch Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Gioachino Rossini ergänzten „barocken Glanzlichter“, die durch die Strahlkraft der hervorragend geblasenen Trompete und ein elegant harmonisch agierendes Streichquintett nichts von ihrem Glanz eingebüßt haben.

Der weltweit als gefragter Konzertsolist auftretende Ludwigsburger Trompeter Thomas Reiner, der von der International Trumpet Guild 2011 als einziger deutscher Trompeter zur Konferenz nach Minneapolis eingeladen war, und für sein mit Leichtigkeit gestaltetes Spiel im hohen Register bekannt ist, stand als Garant für exzellentes Musizieren.

Ihm zur Seite Marlise Riniker (1. Violine), Sachiko Kobayashi (2. Violine), Götz Engelhardt (Viola), Sergej Drabkin (Cello) und Benedikt Büscher (am Kontrabass), die als Spitzenkönner an ihren Instrumenten den Solo-Trompeter begleitet haben. Auch als Streichquintett bei Mozarts bekanntem Divertimento in D-Dur und als Quartett (ohne Viola) bei Gioachino Rossinis Sonata Nr. 1 G-Dur bildeten die Musiker vom Heilbronner Kammerorchester ein fantastisch aufeinander abgestimmtes Ensemble.

Auf dem Programm standen Giuseppe Torellis Sinfonia D-Dur, die Sinfonia avanti l’Opera G-Dur sowie sein Konzert in D für Trompete und Streicher, außerdem Andrea Grossis Sonata a cinque in D-Dur sowie Georg Philipp Telemanns Concerto-Sonata in D-Dur und abschließend Georg Friedrich Händels Suite in D mit den Sätzen Ouverture, Gigue, Aria, Bourré und March für Trompete und Streicher. Mit dem Prelude „Jake in the Box“ des von 1866 bis 1925 lebenden Komponisten Erik Satie hatte das Ensemble die sehr kurz gehaltene Torelli-Sinfonia avanti l’Opera ergänzt.

Die begeisterten Zuhörer im Großbottwarer Rathaus konnten mit ihrem anhaltenden Beifall die Musiker zu zwei Zugaben bewegen, die das Sextett mit Trompete und Streicher mit einem auf Weihnachten einstimmenden „Gloria“ und der Wiederholung eines Satzes aus dem Trompetenkonzert von Georg Philipp Telemann erfüllten, ehe Bürgermeister Ralf Zimmermann den Interpreten mit einem Präsent für den Auftritt im historischen Großbottwarer Rathaus dankte.