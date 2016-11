Großbottwar - Die Polizei vermutet, dass es dieselben, bislang unbekannten Täter gewesen sind, die am Dienstag zwischen 15.45 und 19 Uhr in zwei Wohnhäuser in der Großbottwarer Uhlandstraße und der Blumenstraße in Winzerhausen eingebrochen sind. Wie die Beamten mitteilen, hebelten die Einbrecher in beiden Fällen jeweils eine Terrassentür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Danach durchsuchten sie verschiedene Zimmer. In der Uhlandstraße stießen sie auf Schmuck, den sie mitgehen ließen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. In Winzerhausen fiel den Tätern wohl nichts Stehlenswertes in die Hände.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten Nachbarn des Objekts in der Uhlandstraße die Täter beobachten, als diese ihre Flucht antraten.

Drei dunkel gekleidete Personen rannten kurz nach 19 Uhr aus dem Garten des Hauses in Richtung eines in der Nähe abgestellten, weißen, viertürigen Kleinwagens und machten sich damit aus dem Staub. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Telefon 0 71 41/18-9, in Verbindung zu setzen.