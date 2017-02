Großbottwar - Einen Verletzten hat es am Montagvormittag bei einem Unfall am Tunnel der Landesstraße 1100 zwischen Steinheim und Großbottwar gegeben. Eine Frau fuhr mit ihrem Smart gegen 10.15 Uhr in Richtung Großbottwar. Sie übersah den Rückstau, der sich vor einer Ampel gebildet hatte, die hinter dem Tunnel auf der anderen Seite eingerichtet worden war. Offenbar war der Tunnel für die Frau in ihrem Wagen schwer einsehbar. Der Smart prallte auf einen Honda auf, dessen Fahrer nach Angaben der Polizei leicht verletzt wurde. Rettungskräfte und Feuerwehrleute waren vor Ort ebenso im Einsatz wie die Verkehrspolizei, die den Bereich um die Unfallstelle sicherte. Der Tunnel musste daraufhin gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr zwischen oberem und unterem Bottwartal über Kleinbottwar um.