Großbottwar Ein kleiner Luxus im Haushalt

Großbottwar - Es lohnt sich, das Magazin Wein Lese Land aufmerksam zu lesen. Das jedenfalls hat die Großbottwarerin Renate Dürl jetzt feststellen können. Sie hat nämlich am Gewinnspiel der Mai-Ausgabe teilgenommen und gewonnen. Strahlende Gesichter gab es deshalb am Donnerstag in Backnang, wo Jörg Burgel, Geschäftsführer der Firma Euronics Burgel, einen Wein-Klimaschrank „Casio Wine Duett 12“ an die Gewinnerin aushändigte. Und da der Preis nicht gerade handlich ist, war auch Ehemann Christoph Dürl mitgekommen, um das Elektrogerät in Empfang zu nehmen.