Großbottwar Ein Haus mit betonter Wohlfühlatmosphäre

„20 Jahre sind schon etwas Besonderes“, meinte auch Pflegedienstleiterin Ute Bredel, die seit Anfang an dabei und wie ihre Kolleginnen im Dirndl erschienen ist. Denn etwas Besonderes sollte der Geburtstag auf alle Fälle für die Bewohner und für die Gäste sein, die zahlreich erschienen waren. Gleich zum Auftakt wurden sie von den flotten Rhythmen der Stadtkapelle Musikverein Großbottwar sowie von Kleeblatt Geschäftsführer Stefan Ebert herzlich willkommen geheißen. Dieser dankte seinem Vorgänger Walter Lees, dass er damals die Entstehung des Heimes kräftig vorangetrieben habe. Ebert erinnerte an das Konzept der Heime, die „als kleine Pflegeeinrichtungen im Landkreis, die Kombination Pflege und Wohnen direkt zu den Leuten bringen möchte“, damit diese sich in der überschaubaren Heimgröße „gegenseitig kennen und wohlfühlen können“. Und er bedankte sich bei allen Mitarbeitern, denen an manchen Tagen alles abverlangt werde und die dennoch „viel Abwechslung in den Tagesablauf der Bewohner bringen und ein nicht selbstverständliches Engagement zeigen“.