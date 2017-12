Kommentar Dranbleiben!

Der Stadt tut es gut, dass sich nach der 24-jährigen Amtszeit von Vorgänger Rainer Gerhäusser weiterhin Konstanz an der Verwaltungsspitze abzeichnet. Auch dass die Fraktionen des Gemeinderats darauf verzichtet hatten, Gegenkandidaten zu suchen, ist ein wichtiges Zeichen. An weiteren Herausforderungen wird es dem Gremium mit seinem Vorsitzenden Ralf Zimmermann in den kommenden acht Jahren bestimmt nicht mangeln. Die Kosten des Großprojekts Stadthalle gilt es im Auge zu behalten. Weitere Investitionen in die Bildungseinrichtungen sind unabdingbar, zusätzlicher Wohnraum wird benötigt und auch beim Dauerthema Verkehr – Bottwartalbahn ja oder nein – deuten sich wegweisende Entscheidungen an. Für den Amtsinhaber heißt es im Sinne der Bürger also: dranbleiben und den vielversprechenden Start behaupten.