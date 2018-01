Großbottwar Die Kreuzwegbrücke wird abgetragen

Großbottwar - Gerade einmal 40 Meter liegen die ehemalige Eisenbahnbrücke und die Kreuzwegbrücke in Großbottwar voneinander entfernt. Die Krux: Beide Bottwar-Brücken leiten die Fußgänger und Radfahrer auf denselben Weg, der die Kreuz- und die Kleinbottwarer Straße miteinander verbindet. Braucht es also überhaupt beide Brücken? Die Mehrheit des Gemeinderats sieht das nicht so. Und so hat das Gremium in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, dass die ehemalige Eisenbahnbrücke saniert, die Kreuzwegbrücke hingegen abgetragen wird.