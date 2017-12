Großbottwar Die Großbottwarer wählen am Sonntag ihren Bürgermeister

Das Wahlergebnis wird, so meint Ordnungsamtsleiter Steffen Haar, etwa auf 19 Uhr erwartet. Dieses wird dann im Foyer des Rathauses bekanntgegeben. Ebenso zuvor von 18 Uhr an die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken. Die Stadtverwaltung plant zudem, die Ergebnisse am Wahlabend auf ihrer Webseite www.grossbottwar.de zu veröffentlichen sowie dann auch in den Schaukästen am Rathaus sowie an den Verwaltungsstellen in Winzerhausen sowie Hof und Lembach auszuhängen.