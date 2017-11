Großbottwar Die Festbesucher werden zu Spielfiguren

Großbottwar - Getreu dem Leitbild der Matern-Feuerbacher-Realschule (MFR) ,,Gemeinsam stark fürs Leben” fand die vorweihnachtliche Feier unter dem Motto ,,Gemeinsam stark durch Spiele“ statt. In diesem Jahr konnte das Fest der Schule zur Einstimmung auf die Adventszeit genutzt werden. Jede Klasse hatte Gemeinschaftsspiele organisiert und betreut. Das Besondere an den Spielen war, dass man sich nicht einfach klassisch auf einem Brett duellierte, sondern in Lebensgröße gespielt wurde. Bei ,,Mensch ärgere dich nicht” musste man selbst die Spielfiguren verkörpern und so seinen Gegner besiegen.