Großbottwar Die Bürger bewegt das Thema Verkehr

Genau genommen sind es zwei: Amtsinhaber Ralf Zimmermann und Herausforderer Ulrich Raisch bewerben sich um den Stuhl im Rathaus. Und etwa 100 Bürger waren in die Schulmensa gekommen, um zu erfahren, was die Bewerber in den nächsten acht Jahren für Ziele in der Storchenstadt verfolgen. Eine Viertelstunde durften Zimmermann und Raisch jeweils sprechen.

Ralf Zimmermann – seine Rede war punktgenau auf die 15 Minuten abgestimmt – betonte, dass ihm die vielfältigen Aufgaben in den vergangenen siebeneinhalb Jahren, also seit er Schultes in Großbottwar ist, viel Freude bereitet haben. „Die Rahmenbedingungen hier in Großbottwar passen für mich einfach“, meinte er. Er ging auf die Projekte ein, die während seiner ersten Amtszeit umgesetzt wurden, darunter die Investition von zehn Millionen Euro ins Schul- und Sportzentrum, der Ausbau der Kinderbetreuung und des Schulwesens mit erweiterten Betreuungszeiten, das Auf-den-Weg-bringen der Stadthalle und die Ausarbeitung eines eigenen Systems für Straßensanierungsprojekte.