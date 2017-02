Großbottwar Die Angst vor dem nächsten Skandal

Der Kreisbauernverband lud die Presse ein, um auf den Vortrag „Lebensmittelskandale – tatsächliches Risiko oder mediale Scheinwelt?“ mit Gaby-Fleur Böl vom Bundesinstitut für Risikoforschung in Berlin beim Kreisbauerntag am 3. Februar in Schwieberdingen einzustimmen.

Die Hygiene steht bei Betriebschef Martin Föll an erster Stelle. jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen. Zu den Tieren darf niemand. Strenge Vorschriften gelten, denn sollten sich Verbraucher nach dem Einkauf im Supermarkt beschweren, müssen die Lebensmittelkontrolleure nachvollziehen, wie sich manche der 36 000 Legehennen infiziert haben können. Das ist bei Föll noch nicht vorgekommen, aber nachdem er seine 11 000 Freilandhennen während des jetzt beendeten Vogelgrippen-Alarms im Innern hielt, äußert auch er gewisse Existenzängste: „Sollten etwa durch einen Zufall Salmonellenerreger in meine Tierhaltung schleichen und es groß in den Medien kommen, wäre das tödlich: Ich bräuchte dann nirgendwo mehr hin.“