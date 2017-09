Großbottwar Der „Rose“ wird neues Leben eingehaucht

Für das Bauvorhaben gab der Großbottwarer Gemeinderat am Mittwochabend grünes Licht. Marcus Schölkopf benötigt nun allerdings noch die Baugenehmigung vom Bauamt beziehungsweise das Einverständnis der Oberen Denkmalschutzbehörde. „Das zieht sich seit April. Geplant ist, dass die Sanierung noch in diesem Jahr beginnt“, sagt der Bauherr.

Nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen wird die „Rose“ dann in seinem privaten Besitz bleiben. „Das Gebäude hat einfach einen gewissen Charme, und es ist mir ein Anliegen, es wieder in ursprünglicher Form zum Leben zu erwecken. Es übt schon einen Reiz aus, sich da austoben zu können“, sagt Schölkopf, der mit seiner Firma auch sonst Altbausanierungen verwirklicht und nun zusätzlich ein eigenes Projekt in Angriff nehmen wollte.

Durch die TBS Wohnbau wird auch ein neues Nachbargebäude für die „Rose“ verwirklicht, dem der Rat ebenfalls sein Einvernehmen erteilte. Hinter dem Gebäude entsteht ab Mitte 2018 ein Mehrfamilienhaus mit fünf „hochwertigen“ Wohneinheiten, so Schölkopf, die bald zum Verkauf stehen werden. Unter anderem mit Holzläden soll sich das vierstöckige Haus ins Stadtbild einfügen – die Ausgestaltung lief Hand in Hand mit der Stadtplanung. Das bestehende Gebäude wird abgerissen.

„Die Sanierung der Rose ist absolut begrüßenswert. Das Konzept gefällt mir, ich wünsche dem Besitzer, dass dies klappt“, lobte Thomas Stigler von der Freien Bürgerlichen Wählervereinigung. Dem schloss sich Angelika Maier aus der SPD-Fraktion an: „Als ich die Planung gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut. Der Bedarf für Fremdenzimmer ist auf jeden Fall gegeben, die werden gut ausgelastet sein."