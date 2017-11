Großbottwar Der illuminierte Harzberg lockt die Massen

Großbottwar - Von der Vogelperspektive aus dürfte die Szenerie am Abend ein imposantes Bild ergeben haben: Ameisenvölkern ähnlich hat sich die große Besucherschar der Veranstaltung „Berg in Flammen“ am Dienstag den Berg hinauf zum Harzberghäuschen begeben. Das Event, das von 18 Uhr an die Gäste zum Spaziergang einlädt und an fünf Stationen Weine der Bottwartaler Winzer in einer Dosis von jeweils 0,1 Liter anbietet, stößt alljährlich auf große Begeisterung. Nicht nur bei den Weinliebhabern, sondern auch bei solchen, die das besondere Flair lieben. Denn der Weg hinauf in die Weinberge ist wundersam illuminiert. Gesäumt von flackernden Wachslichtertellern und Schwedenfeuern, lässt es sich stimmungsvoll im Lichterschein wandern. Weinbergtraktoren sorgen für den regelmäßigen Nachschub an Holz. Hunderte von Familien, Paaren, Freundesgruppen oder Singles sind unterwegs, die sich vom Fackelschein erwärmt im Pulk nach oben spülen lassen.