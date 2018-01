Großbottwar Der Bau der Stadthalle geht planmäßig voran

Dass sich diese immense Ausgabe lohnt und die Räumlichkeiten letztlich auch ausgelastet sind, daran hat der Rathauschef keinen Zweifel. In dem Gebäude könnten Sportarten wie Gymnastik oder Tischtennis betrieben werden, wodurch sich die Situation in den Sporthallen entspanne. Natürlich stehe das Gebäude auch für Vereinsfeste oder Konzerte zur Verfügung. Ralf Zimmermann denkt beispielsweise an Auftritte der Stadtkapelle oder die Events des musischen Zugs der Matern-Feuerbacher-Realschule. Das Bespielen mit einem eigenen Kulturprogramm sei ebenfalls ein Thema. Wie das personell umgesetzt werden könnte, darüber werde man sich in den nächsten Monaten im Gemeinderat Gedanken machen. Überdies müsse geklärt werden, wie die Belegung gesteuert wird. Nicht zuletzt müsse auch eine Benutzerordnung formuliert werden. „Wir brauchen auch einen Hausmeister“, betont Zimmermann. Ähnlich verhalte es sich mit einem Veranstaltungstechniker. All diese Details würden demnächst festgezurrt.