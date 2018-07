Großbottwar Dauerparkern geht es an den Kragen

Beim Croco Island sieht das Verkehrskonzept ein Halteverbot auf der feldzugewandten Straßenseite vor. Verkehrsplaner Malte Novak erntete ungläubiges Staunen, als er Fotos vom völlig leeren Parkplatz des beliebten Indoor-Spielplatzes zeigte. „Das war in den Pfingstferien“, meinte Haag zum Begehungstermin am 17. Mai. Benjamin Traa (CDU) hielt die „geringe Datengrundlage der Stichprobe“ nicht ausreichend. Schon bei der Neuregelung der Parkierung an der Stadtmauer hatte Andreas Streicher (Aktiv) moniert, „dass ein 12 000 Euro teures Gutachten nötig ist, um das gleiche Ergebnis wie vorher schon bekannt zu bekommen“.

Bürgermeister Ralf Zimmermann stellte fest, dass man solche Gutachten eben brauche, um gegenüber der Verkehrsbehörde stichhaltige Argumente für eine Neuregelung vorlegen zu können. „Leider können wir nicht selbst über Parkregelungen entscheiden.“ Der Gemeinderat stimmte schließlich dem Verkehrskonzept in der Heilbronner Straße einstimmig zu, wobei die Parkregelung in der Variante I auf Antrag von Andreas Strohm (CDU) in der Abzweigung zur Braunersbergsteige nur einen statt drei Stellplätze vorsehen soll. Die alternierenden Parkbuchten sollen den Begegnungsverkehr erleichtern. „Wenn beide Seiten zugeparkt sind, wird es eng und Rettungsfahrzeuge kommen da nur schlecht durch“, hat Novak analysiert.

In der Kleinaspacher Straße sollen gezackte Linien die oft zugeparkten Bereiche bei den Baumbuchten frei halten. Obwohl hier noch gebaut wird, seien wohl auch in Zukunft genügend Stellplätze vorhanden. Pantle sprach die Situation vor der Tankstelle an. Hier könnten größere Fahrzeuge nicht wenden, wenn gegenüber geparkt wird. Das Parkverbot habe das Landratsamt nicht akzeptiert, man werde bei der nächsten Verkehrsschau aber den Unimog mit Anhänger vorbeischicken, versprach der Bürgermeister.