Großbottwar Das Verborgene wird sichtbar gemacht

Mit der gestrigen Enthüllung von zwei bogenförmigen, an römische Fenster erinnernden Schautafeln durch Wolfgang Reimer und den Bürgermeister Ralf Zimmermann, wird nun deutlich, was sich unter der Grasnarbe verbirgt. „Wir sind stolz, dass ein wichtiges Stück Geschichte der Stadt erlebbar gemacht wird“, so der Bürgermeister. Er dankte dem ehrenamtlichen Mitarbeiter der Landesdenkmalpflege, dem Großbottwarer Architekten Markus Pantle, dafür, dass er maßgeblich dazu beigetragen habe, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für das bedeutende Bodendenkmal zu schaffen. Pantle war es auch, der im Jahr 2013 die Überreste des Ziegelofens entdeckt hat.

Vor kurzem wurde der römische Gutshof ins Denkmalbuch eingetragen. „Dieser zusätzliche Schutz ist dringend notwendig“, betonte der Regierungspräsident. Denn weil der Boden in der Vergangenheit regelmäßig umgepflügt worden sei, sei schon viel des alten Gemäuers unwiderbringlich verloren gegangen. Er sei sehr dankbar dafür, dass die Stadt gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Rettungsmaßnahmen ergriffen habe. Dank der Unterstützung des Landes konnte die Stadt bereits die meisten Grundstücke erwerben und vor dem Pflug schützen.