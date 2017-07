Großbottwar Club L’Italiano geht ans Maximum

Aufgrund des größeren Teilnehmerfelds gibt es in der Vorrunde ab 10 Uhr drei Sechser- statt zwei Achter-Gruppen. Favorit sind als Titelverteidiger die Backnanger Boys. Auch der SC ISO aus Mundelsheim und der FC Portugal aus Steinheim spielten stets gute Rollen. „Für die Stimmung ist wieder Forza Polska zuständig. Da wird gesungen und auf den Bänken getanzt“, freut sich Basile. Der mehrmalige Finalist Linked IN fehlt wegen Personalmangels.

Glücklich ist Organisator Franco Basile über die „gute Zusammenarbeit“ mit der Stadt und den anderen Großbottwarer Vereinen. So kann der Club L’Italiano die Umkleiden in der Halle nutzen, der VfR stellt den Verkaufscontainer zur Verfügung. „Es ist ein Miteinander, und das ist das Schöne an Großbottwar.“ Auch ein Schiedsrichter des VfR stößt zum Team der Referees. „Das ist nicht selbstverständlich. Die Schiedsrichter opfern ihren Tag für das Turnier.“

Neuigkeiten gibt es vom Club L’Italiano abseits des Cups. So hat der Verein erstmals eine Mannschaft für die Kreisliga B2 gemeldet, „und damit dem Wunsch der Mitglieder entsprochen“, sagt Franco Basile, auch Vorsitzender des Vereins. 22 Spieler umfasst der Kader, der von Giuseppe Ierardi (bisher FV Oberstenfeld) trainiert wird. Im Falle einer Personalnot stünden fünf ältere Spieler parat, um auszuhelfen.