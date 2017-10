Großbottwar Chronologie eines erfolgreichen Widerstands

Zusammengestellt wurde die Broschüre, die im Wesentlichen aus verschiedenen Presseartikeln und Leserbriefen besteht und mit Fotos und Kommentaren versehen wurde, von Ursula Fink, Thomas Liesching und Markus Pantle, die alle in der BoNaG engagiert waren. Die wird jetzt übrigens – zumindest vorerst – nicht mehr benötigt. „Aber wer weiß, vielleicht entsteht etwas Kulturelles daraus“, meinte Liesching.

Im Grunde genommen habe ein Blick auf den Regionalplan des Verbands Region Stuttgart von Anfang an gezeigt, dass fast das gesamte Tal unter Landschaftsschutz steht und die Pläne damit zum Scheitern verurteilt gewesen seien. „Und wie man sieht, geht es auch anders, indem man Industriebrachen reaktiviert“, so die BoNaG-Sprecherin Suzanne Ege mit Blick auf das ehemalige Laauser-Areal. Es sei toll, dass man so viele aktive Unterstützer für den Erhalt der Natur des Bottwartals gefunden habe, resümierte Ursula Fink: „Früher gab es bestenfalls Einzelaktionen; in diesem Fall haben viele an einem Strang gezogen.“