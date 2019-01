Großbottwar Bund macht Weg für Zubringer-Ausbau frei

Mit der neuen B 29 schließt sich der Halbkreis der Bundesstraßen östlich und nördlich der Landeshauptstadt Stuttgart. Ausbau ist Trumpf: Zuletzt rückten die Bagger an der B 14 zwischen Nellmersbach und Waldrems an. Diese Bundesstraße soll nach bisherigen Plänen bis 2026 bis Backnang-West weiter ausgebaut werden. Wann dann schließlich die neue B 29 an der Reihe ist, stehe noch nicht fest, teilte Edgar Neumann, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums, auf Nachfrage mit.