Großbottwar Bürger für Engagement ausgezeichnet

Im Hinblick auf die 160 Asylbewerber zeigte sich der Schultes zufrieden, dass Sporthallen als Unterbringungsmöglichkeit vermieden werden konnten. Zugleich appellierte er an Land und Bund, durch die Ausweisung neuer Wohngebiete in naher Zukunft dafür zu sorgen, dass die Menschen auch weiterhin in Großbottwar genügend Wohnraum fänden. Fürs laufende Jahr nannte er die Stichworte Altstadt-Sanierung, Barrierefreiheit, Entwicklung des ländlichen Raums in Hof und Lembach sowie die Ortskernsanierung Winzerhausen. Wegen des Booms in der Baubranche stiegen zwar die Preise. Man werde aber trotzdem ein Auge darauf haben, dass die Finanzierung gesichert sei.

Bei den Ehrungen konnte Ralf Zimmermann zwölf Männer und Frauen für wiederholtes Blutspenden auszeichnen – die Rekordhalterin hat sich dazu zum 100. Mal dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. Tolle Leistungen gab es auch aus dem Bereich Sport zu verkünden, wobei Sportler aus den Disziplinen Tanz, Triathlon, Judo, Leichtathletik, Fußball, Handball und Tischtennis mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet wurden.

Für den musikalischen Rahmen sorgten in diesem Jahr zwei Schülerinnen der Musikakademie Staudenmaier: Naomi Klumpf am Klavier und Laura Harrison an der klassischen Gitarre.