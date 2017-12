Großbottwar Breite Palette an Können wird beim Weihnachtskonzert erkennbar

Aufgrund von Krankheit sollte der folgende Vortrag auf der Violine eigentlich ausfallen. Aber zum Glück konnte Ole Kunkel kurzfristig einspringen und spielte gemeinsam mit seiner Lehrerin Claudia Essig-Kozó eine kleine Auswahl an Weihnachtsliedern vor.

Naomi Klumpf, die eher mit Beethoven-Sonaten liebäugelt und ihre Vorliebe für klassische Musik bereits mehrmals bei „Jugend musiziert” erfolgreich präsentiert hat, entschied sie sich beim diesjährigen Weihnachtskonzert nun mal etwas „Leichteres“ vorzutragen. „Salsa Creek” von Michael Schütz ließ die Zuhörer zumindest kurzfristig an den Sommer erinnern.

Kein Weihnachtslied aber ein weihnachtlicher Grundgedanke wurde im folgenden Gesangsvortrag von Doris Rode umgesetzt. Begleitet von ihrem Gesangslehrer Ulrich Staudenmaier trug sie das Stück „Love in any language” vor. Gesanglich ging es mit Eric Hauck weiter. Er trug wie bereits am Klassenvorspiel von Marvin Lloyds Schülern am Freitagabend „Santa Baby” und „Don’t they know it’s christmas” vor. Ein Allegro für klassische Gitarre von M. Carcassi spielte Jan Swoboda sehr einfühlsam auf seiner wohlklingenden Gitarre vor. Ein letzter klassischer Beitrag folgte noch von Abbey Marschlich auf ihrer Querflöte mit einem Allegro und Menuett von Beethoven bevor es dann recht rockig mit der Band „Live Wire” weiterging. Die Band, die sich erst seit Kurzem wieder neu formiert hat, da sie erfreulicherweise einen neuen Sänger mit Ferdinand Fink gefunden hat, riss das Publikum gleich mit dem Song „Fairytale Gone Bad“ von Sunrise Avenue mit. Auch beim Folgesong von Jan Delay „Türlich, türlich” ging es flott weiter. Die Bandmitglieder (Tobias Butz, Sophie Staudenmaier,....) freuten sich über den erfolgreichen Start mit “ihrem” Ferdinand.

Zu guter Letzt brachte Antje Roth mit „Oh, Holy Night”, die Zuhörer wieder zurück in die Adventszeit.