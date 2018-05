Großbottwar Betriebe punkten mit breitem Angebot

Bei der offiziellen Eröffnung mit Gästen aus der Politik wie dem Landtagsabgeordneten Fabian Gramling und Kreisrat Manfred Hollenbach sowie aus den Handels- und Gewerbevereinen umliegender Gemeinden hatte Titze befürchtet, das Wetter sei für die Leistungsschau etwas zu warm: „Da entscheiden sich viele wohl eher für Grillen und Freibad.“ Doch das Angebot lockte trotzdem – schließlich gibt es die Schau nur alle sechs Jahre, Grillen und Freibad dagegen mehrmals im Sommer.

„Ich bin schon ein bisschen stolz darauf, was wir alles in Großbottwar zu bieten haben“, betonte Bürgermeister Ralf Zimmermann. Man müsse aber das Angebot auch nutzen, damit das Geld im Ort bleibe. Die Leistungsschau biete eine gute Chance, wahrgenommen zu werden. Denn in Großbottwar gebe es jedes Jahr um die 500 Neubürger, was bedeute, dass in fünf Jahren „2500 neue Gesichter“ im Ort seien, die die örtlichen Unternehmen vielleicht noch gar nicht alle kennen würden.

Mit 42 Ausstellern waren etwa 20 Unternehmen weniger vertreten als 2012. Das allerdings war kein Zeichen von Notstand, sondern der guten Konjunktur: „Die Auslastung im Handwerk ist derzeit so hoch, da packen viele nicht auch noch eine Messe“, hat Thomas Titze festgestellt, der zusammen mit dem von ihm gelobten „Super-Team“ bereits zum fünften Mal die Leistungsschau verantwortlich organisiert hat. „Wie viele wird’s noch geben?“ wollte Moderatorin Karin Götz von ihm wissen. „Keine mehr!“, entgegnete Titze – aber keine Angst, diese Aussage gilt nur für ihn selber, nicht für die Leistungsschau an sich.

Seit 35 Jahren gibt es die Veranstaltung, und genauso lang ist auch Fritz Häfner schon mit dabei. Der Zimmermeister und damalige Zweite Vorsitzende des BDS hat sie gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Erich Makowski ins Leben gerufen. „Die Resonanz damals war überraschend gut, deshalb haben wir gesagt: Das muss man wieder machen“, erinnert er sich.

Damit die guten Ideen für Großbottwar auch in Zukunft nicht ausgehen, sammelte der Verein Miteinander Attraktives Großbottwar (MAG) Vorschläge der Messebesucher, was man in der Storchenstadt noch verbessern kann. Unter allen Teilnehmern wurden attraktive Preise verlost wie eine Segway-Tour, eine Wein-Ver-Führung oder ein Event-Paket rund um den historischen Markt. „Die Gewinner dürfen sich aussuchen, was sie davon haben möchten“, betonte Monika Bakele-Roß.