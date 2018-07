Großbottwar Beim Tanzen sind die Frauen mutiger

Schon beim ersten Takt tanzten zwei Frauen vor der Bühne, denen sich nach und nach immer mehr ältere und jüngere Semester anschlossen. Die Männer jedoch ließen sich nicht so leicht locken. „Ihr könnet eh besser tanze“, stellte Sänger „Ise“ trocken fest, hoffte aber trotzdem darauf, dass sich die Herren im Publikum vielleicht mit zunehmender Dunkelheit dazu verführen ließen, das Tanzbein zu schwingen.

Schon um sieben Uhr waren alle Bierbänke und auch die meisten der Stehtische besetzt, und die Besucher ließen sich Pizza, Steak und Rote Wurst schmecken. Für Gegrilltes sorgte der TGV Winzerhausen und erfüllte dabei auch Sonderwünsche wie „e dunkle Rote, net bloß e heiße Wurschd!“ Echte Grillfans pfeifen eben auf neumodischen Kram wie Acrylamid, Hauptsache, die Wurst ist richtig schön knusprig. Eine Besuchergruppe hatte wohl Angst, nicht richtig satt zu werden oder wollte vielleicht auch nicht zu lange auf die Wurst, das Steak oder die Pizza warten – auf dem Tisch stand mitgebrachtes Knabberzeug, das mit Bier oder einem Cocktail runtergespült wurde.

Für die Getränke war ausschließlich die Tischtennisabteilung des TV Großbottwar zuständig. „Cocktails, Radler und Weinschorle – das mixen wir alles selber“, betonte Dominik Schöneich, einer von knapp 50 Aktiven an den Ständen. Probleme, Freiwillige zu finden, die die Gäste bis spät in die Nacht bewirteten, kennt man bei den Freunden des kleinen weißen Balls nicht. „Man hilft gerne“, meinte Schöneich. Und bis jetzt sind die freiwilligen Helfer auch jedes Mal für ihr Engagement belohnt worden. „Die Oldienight war immer gut besucht, und wir hatten immer gutes Wetter“, freute sich der Aktive. Das war auch am Samstag mit erwarteten 2000 Besuchern nicht anders. Wie immer war gegen 24 Uhr Schluss mit der Hitparty – auch die geduldigsten Anwohner wollen mal schlafen.