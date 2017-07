Großbottwar Beeindruckende Unterwasserwelt

Etwa 400 Zuschauer erwarteten gespannt, was die Kinder der Grundschule das vergangene Jahr über einstudiert hatten. „Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres überlegen wir, was für ein Musical wir machen wollen“, sagt Susanne Abt vom Förderverein. Sie leitet die Theater-AG. Das ganze Jahr über übe der Chor freitags in der sechsten Schulstunde für die Aufführung – außer direkt vor Ostern oder Weihnachten: „Da singen wir dann auch mal andere Lieder“, erzählt sie. Einige Musicals hatten zur Auswahl gestanden, doch schließlich habe man sich für „Im Riff geht’s rund“ entschieden: „Die Leiter und die Band hören sich das Musical an und dann überlegen wir: Was haben wir an Kulisse? Sind die Lieder Ohrwürmer? Und können wir Kostüme aus den vergangenen Aufführungen wiederverwenden?“

Gespielt wird die Geschichte von der Theater-AG, die aus 20 Kindern der 4. Klasse besteht. Mit viel Kreativität und Humor nahmen sie die Zuschauer mit auf eine Reise unter Wasser, in die Welt von bunten Papageienfischen, funkelnden Glitzerinen, dem lustigen Kugelfisch Elsi und vielen anderen Meeresbewohnern, die sich auf die Unterwasser-Castingshow „Fisch vom Grill“ vorbereiten. In diesen Trubel der Vorfreude geraten die zwei Flaschen Trolli und Lemmi, die eigentlich etwas Dringendes zu sagen hätten, doch niemand interessiert sich dafür. Zudem ist ihr Auftreten bei der Castingshow äußerst dürftig – die beiden können kaum schwimmen, geschweige denn tanzen. Erst als es fast zu spät ist, wird den Unterwasserbewohnern klar, dass Trollis und Lemmis Flaschenbotschaft wichtiger ist als gedacht.