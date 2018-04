Großbottwar Band-Contest fällt erneut flach

Großbottwar - Von 2014 bis 2016 ließen es junge Musiker immer am 30. April auf dem Wunnenstein beim Bottwartaler Jugend-Band-Contest krachen – ehe die Organisatoren um Thomas Haag für 2017 eine Hiobsbotschaft verkünden mussten: Das Event wurde abgeblasen, weil die Zufahrt von Winzerhausen hoch zum Festival-Gelände wegen Bauarbeiten gesperrt war. 2018 sollte die Veranstaltung dann aber wieder wie gewohnt am Abend vor dem 1. Mai über die Bühne gehen. So wird es auch noch auf der Homepage verkündet. Doch inzwischen steht fest: Auch heuer fällt das Ganze ins Wasser.