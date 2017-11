Großbottwar/Backnang-Strümpfelbach Verhafteter soll Ex-Freund aus Großbottwar sein

Großbottwar/Backnang-Strümpfelbach - Am Wochenende wurde ein Tatverdächtiger im Fall der 22-jährigen Vermissten aus Backnang-Strümpfelbach verhaftet, wie bereits gemeldet. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um den 24 Jahre alten Ex-Freund der vermissten Frau, der ehemals in Backnang-Strümpfelbach lebte, aber heute in Großbottwar wohnt. Darüber, wo und wann genau die Verhaftung erfolgte, möchte Rudolf Biehlmaier, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, derzeit keine Angaben machen. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Welches Vergehens er derzeit verdächtig ist, kommentiert die Polizei nicht, hat aber bekanntgegeben, im Fall der Vermissten aufgrund der bislang durchgeführten Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt auszugehen ist. Die zuständige Haftrichterin setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen in Vollzug.