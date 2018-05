Großbottwar Auf dass der Nachwuchs Früchte trage

Die Pflanzaktion ist schon Tradition. Seit 2011 findet sie jährlich statt. Aber in diesem Jahr war es ein wenig anders als sonst. „An dieser Stelle mussten wir einen morschen Baum fällen“, wandte sich Albrecht Schlipf an das Publikum. Der Erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Großbottwar-Hof + Lembach-Winzerhausen erklärte weiter, man habe den Baum aus diesem Grund nicht direkt zu den Vorgängern gesellt.

Der OGV pflegt die städtischen Streuobstwiesen am Galgenberg und hat ungefähr 50 Meter unterhalb einen Gehweg mit Rindenmulch zu den sechs älteren Bäumchen verlegt. Anhand der Hinweistafeln an jedem Baum können später die Kinder ihren Baum wiederfinden und besuchen. Die bestehenden Bäume sind allesamt Apfelsorten, der aktuelle ist eine Knausbirne. „Rund zehn Jahre Erziehung braucht es, bis sie einen ordentlichen Ertrag bringen wird“, klärte Schlipf auf. „Ganz alleine geht es nicht“, heißt es im gemeinsamen Fingerspiel „Die Birne“, was auch den Startschuss an die Spaten gab. Mit vereinten Kräften gruben anschließend einige Eltern und Geschwisterkinder den Birnbaum ein. „Nur gemeinsam kommen wir vorwärts“, betonte Zimmermann noch. Die Aktion solle alle dazu anregen, ins Gespräch zu kommen. Das konnte man noch vor Ort auf dem Frühlingsfest des OGV. „Wir braten das Rebholz-Steak als Besonderheit“, wusste Willi Knorr, der Schriftführer des Vereins. Dazu wurden weitere Grillspezialitäten und Kaffee und Kuchen im aufgestellten Zelt angeboten. Mit dem schönen Blick auf das obere Bottwartal konnte manch einem die Idee kommen, diesen Flecken zukünftig öfters zu durchwandern.