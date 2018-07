Großbottwar Arbeiten an der „Rose“ können beginnen

Im Anschluss wird es an den Innenausbau in der Rose gehen. Der Rückbau ist bereits erfolgt – zumindest, so weit das Denkmalamt dies erlaubt hatte. Seit September, also rund zehn Monate lang, ruhte nun die Baustelle. „Ans Gebäudeinnere wird es dann den Winter über gehen“, plant Marcus Schölkopf. Erneuert werden die Heizung, die Isolierung und die Abwasserleitungen, entstehen werden zehn Fremdenzimmer, die im Obergeschoss Platz finden. Hier befanden sich ein Saal und eine Wohnung.