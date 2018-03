Großbottwar Ambitionierte Ziele für die nächsten acht Jahre

Weitere Großworte sprachen für die Kirchen Pfarrer Friedemann Kuttler, für die Schulen der Rektor der Matern-Feuerbacher-Realschule Jochen Haar, als Vertreter der Vereine Dieter Rudolf, für die Feuerwehr Kommandant Martin Fähnle und für den Personalrat Steffen Kempter.

In seiner Schlussansprache dankte Ralf Zimmermann allen Gratulanten für die vielen guten Wünsche. „Ich bin ganz überwältigt.“ Ganz im Sinne Strohms, der statt Verwaltung lieber Gestaltung empfohlen und auch für den Gemeinderat ambitionierte Ziele gewünscht hatte, ging der wiederverpflichtete Schultes auf die letzten acht Jahre und seine Ziele für die nächste Amtsperiode ein. „An Aufgaben und Projekten mangelt es nicht.“

Der Bau der Mensa, Sanierung der Realschule und der Wunnensteinhalle, Bau des Kinderhauses, Sanierung und Gestaltung in Winzerhausen und in der Innenstadt, der Hochwasserschutz und schließlich der Bau der Stadthalle, auch wenn Zimmermann bekannte: „Freunde werden die Eidechsen und ich so schnell nicht mehr.“ Insofern sei sein sehnlichster Wunsch, neben dem Ausbau der L1115, der weiteren Schulsanierung und der Wohn- und Gewerbeentwicklung, dass die nächste Amtsverpflichtung in der neuen guten Stube der Stadt Großbottwar stattfinden wird.