Großbottwar Alles, was kleine Herzen höherschlagen lässt

Am Stand der Musikakademie MAKS konnten die jungen Besucher zum Beispiel verschiedene Instrumente ertasten, und die Theo-Lorch-Stiftung lockte mit einem Rollstuhl-Parcours. Es gab Torwände und Eierlaufen, Glücksräder und Kinderschminken, eben alles, was das kleine Herz begehrt. „Es ist uns wichtig, dass der Spaß im Vordergrund steht“, sagt Andrea Philippi, die Erste Vorsitzende des Vereins Miteinander Attraktives Großbottwar. Der Bürgerverein richtete das Kinderstadtfest zum nunmehr 22. Mal aus. „Es zeigt, dass das Miteinander hier sehr gut funktioniert. Nahezu alle Vereine und Betriebe sind vertreten. Es geht uns darum, dass die Kinder hier einen Tag lang Spaß haben können, mit einfachen Spielen und ganz ohne Geld.“ Für jede absolvierte Station gab es einen Stempel auf den Laufzettel. Wer seinen Zettel voll bekam, der durfte am Glücksrad von MAG drehen und sich einen kleinen Gewinn abholen. In diesem Jahr hatte die beliebte Veranstaltung aber nicht wie gewohnt in der Altstadt stattfinden können. „Wegen der Baustelle mussten wir auf das Schulzentrum ausweichen“, sagt Marianne Fuchs. Sie ist zusammen mit Sandra Cortot seit mehreren Jahren für die Organisation zuständig. „Das Ziel ist es aber schon, zurück in die Altstadt zu kommen, wenn die Baustelle weg ist“, ergänzt Andrea Philippi. „Es geht uns auch darum, dass sich die Kinder mit ihrer Heimatstadt identifizieren“, sagt Marianne Fuchs.

Auch der Bürgermeister Ralf Zimmermann zeigte sich begeistert. „Ich glaube, der neue Standort tut dem Kinderstadtfest keinen Abbruch. Es haben sich wieder viele Vereine, Betriebe und Einrichtungen beteiligt“, sagt er stolz. „Das Kinderstadtfest macht Großbottwar schon auch besonders“, erläutert Zimmermann.