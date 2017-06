Großbottwar - Ein 13-jähriger Junge war am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem Skateboard auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Teufelsäcker- und der Hegelstraße in Großbottwar unterwegs. An der Einmündung zur Hegelstraße fuhr er ungebremst auf die Fahrbahn ein und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Nissan Fahrer zusammen, den er mutmaßlich übersah.